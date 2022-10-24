Три знака зодиака, которых ждет опасность 24 октября

В этот день следует проявлять осторожность во всем, что касается профессиональной сферы. Так советует биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.
Овны (21 марта – 20 апреля)
Овны, принимайте решения, касающиеся вашего будущего, очень осторожно. Не спешите менять работу или даже подавать заявление о приеме на нее, так как сейчас не самое подходящее время. Вы и ваш начальник можете не договориться по некоторым вопросам; не говорите ни слова, так как проблема, скорее всего, разрешится сама собой.
Девы (24 августа – 23 сентября)
Девы, некоторые из вас могут оказаться в замешательстве относительно своей карьеры и того, какие решения вам следует принять, чтобы продвинуться вперед. Не спешите и обдумывайте каждый свой шаг, не доверяйте советами окружающих, даже самых близких.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы, те из вас, кто планирует сделать карьеру на инвестициях, воздержитесь еще немного. Возможно, это не лучший выбор для вас.