Новый серьезный перелом! Василиса Володина объяснила, чего ждать от весны 2023

Василиса Володина напомнила о коридоре затмения, который займет период с 23 октября по 10 ноября. В это время, как считает астролог, следует избегать конфликтных ситуаций на почве выяснения отношений. Кроме того, неуместным будет также любой риск за гранью здравого смысла.

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Также Володина уточнила, что никакого облегчения ждать в ближайшее время не приходится. Определенно тревожным окажется и 2023 год.

Так, астролог предрекла два серьезных перелома — первый к концу октября – началу ноября. Второй — весной 2023 года. Это время нужно пережить.

«Весна 2023 года, не раз об этом говорила, является прологом еще более важных мировых изменений 2025–2026 годов», — уточнила Володина.

По материалам «СтарХит»