Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ждут расходы и потери в октябре

Тамара Глоба дала октябрьский прогноз, назвав знак зодиака, представителям которого стоит проявить бережливость и более экономно распоряжаться своими ресурсами.

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Так, период перемен грядет для Львов, которые активно строят планы на будущее. И огромную роль в этом сыграют друзья. В октябре для представителей этого зодиакального круга будет важно все, что касается их близких. Астролог советует Львам проявить внимание и чуткость к их вторым половинкам.

Что касается проблемных моментов, то они коснуться благосостояния. Возможны трудности, расходы, потери.

По материалам Grazia