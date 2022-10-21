Тамара Глоба назвала один знак зодиака, которому запрещены скандалы в ноябре

Тамара Глоба в свежем гороскопе на ноябрь назвала один знак зодиака, представителей которого вполне можно сравнить с динамитом — взрывоопасным и неустойчивым.

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Этим людям, как считает астролог, в ноябре стоит избегать споров и скандалов. Так как любая провокация может обернуться затяжным противостоянием с начальством или семьей. О ком же речь? Это Овны.

Но не все так плохо у представителей этого зодиакального круга в ноябре. Отдушиной может стать повышение на работе, что безусловно улучшит материальное положение.

Совет: Важно чередовать трудовую деятельность с полноценным отдыхом в кругу семьи или в компании любимого человека.

При этом не стоит перегружать близких рабочими проблемами и срываться на них.

По материалам TVcenter