Тамара Глоба назвала один знак зодиака, которому стоит заняться здоровьем в октябре

Тамара Глоба в октябрьском гороскопе назвала знак зодиака, представителям которого стоит с особым вниманием отнестись к своему самочувствию и не пренебрегать походами к врачам, если в этом действительно возникнет необходимость. Девиз октября - чуткость к себе.

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Почти весь октябрь представители этого знака зодиака будут с трудом понимать, что происходит вокруг них. Так как жизнь полностью поменяется. Определенную поддержку им окажут именно друзья, которые помогут Скорпионам не сбиться с пути.

Тамара Глоба советует представителям этого зодиакального круга с середины октября уделять особое внимание здоровью.

По материалам Grazia