Что будет дальше: предсказания Верховного шамана, которые всегда сбываются

В связи со сложной мировой ситуацией люди все чаще обращаются к астрологии и гороскопам. Хоть специалисты и не рекомендуют лишний раз верить во все это — многим кажется, что некоторые предсказания сбываются.
А ведь и правда, Верховный шаман России Кара-Оол Тюлюшевич несколько раз угадывал предстоящие события. Высказался колдун и насчет текущей напряженной ситуации.
«Я говорил людям. Россию никто не победит! Россия будет побеждать всегда!» — уверенно заявил он.
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Кара-Оол Тюлюшевич также подчеркнул, что другие страны не смогут долго жить без сотрудничества с нами. И, рано или поздно, конфликт разрешится.
«Потому что Россия — как донор. Такая же дружба будет. Америка же все равно попросит Россию о помощи», — добавил шаман.