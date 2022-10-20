«Риск разводов в 3,5 раза выше»: Володина назвала опасные ближайшие даты для свадьбы

Бывший главный астролог Первого канала Василиса Володина неоднократно предупреждала, что близится коридор затмений, в период которого не стоит принимать важные решения. Смутное время, по ее словам, продлится с 25 октября (солнечное) по 8 ноября (лунное).
«Точно не рекомендую свадьбы в эти дни. Риск разводов в 3,5 раза выше», — заявила она.
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Кроме того, Володина подчеркнула, что в эти дни и близкие к датам — не нужно планировать события. И не стоит в эти даты заниматься экстремальными видами спорта.