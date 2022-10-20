«Покой нам только снится»: Василиса Володина назвала дату жесткой развязки

Сейчас в мире нестабильная ситуация, и многие люди обращаются к астрологам, чтобы узнать, какое будущее сулят нам звезды. Известный астролог Василиса Володина считает, что близится коридор затмений. Он наступит с 25 октября по 8 ноября.

В это время лучше отказаться от каких-либо планов. По мнению Володиной, этот период может нести много непредсказуемых поступков.

Но и это еще цветочки. По мнению астролога, много «интересного» нас ожидает весной следующего года.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Весна 2023 года меняет повестку в более жесткую сторону. Будет развязка. Весна 2023 года несет события, которые являются прологом для еще более важных мировых изменений в 2025 - 2026 годах. Привычный мир вокруг меняется – покой нам с вами только снится», - заявила Володина.

Однако верить всецело астрологии не стоит. Жизнь намного сложнее, чем все это.