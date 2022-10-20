Стать «невидимкой»: Володина объяснила, как вести себя на текущей неделе в преддверии коридора затмения

Василиса Володина не стала скрывать, что текущая неделя (с 17 по 23 октября) предваряет осенний коридор затмений, который, скорее всего, принесет очередные судьбоносные изменения.

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Так, с 17 октября в силу вступила последняя «спокойная» неделя. Напомним, что коридор затмения включает в себя даты с 23 октября по 10 ноября. Только в середине следующего месяца всем удастся вздохнуть с облегчением.