Стать «невидимкой»: Володина объяснила, как вести себя на текущей неделе в преддверии коридора затмения

Василиса Володина не стала скрывать, что текущая неделя (с 17 по 23 октября) предваряет осенний коридор затмений, который, скорее всего, принесет очередные судьбоносные изменения.
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Так, с 17 октября в силу вступила последняя «спокойная» неделя. Напомним, что коридор затмения включает в себя даты с 23 октября по 10 ноября. Только в середине следующего месяца всем удастся вздохнуть с облегчением.
Однако всю предшествующую этому периоду неделю стоит вести себя так, чтобы избежать лишнего внимания к своей персоне.
«Под ногами (в ближайшие дни с 17 по 23 октября) соединение Солнца с Венерой в Весах. Эта констелляция дает возможность оставаться невидимым и не терять при этом силу.
«Невидимость» сейчас усиливает и помогает. Если хотите успешно проживать эту неделю, лучше уйти с радаров (сожжение Венеры в ее собственном знаке), делать вид, что вы здесь ни при чем, что главный кто-то другой. Делегировать, не высовываться, посылать от себя кого-то другого. Не привлекать всеобщего внимания», — написала Володина в своем Telegram-канале.