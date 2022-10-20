Стать «невидимкой»: Володина объяснила, как вести себя на текущей неделе в преддверии коридора затмения

Василиса Володина. Фото: соцсети

Неделю с 17 по 23 октября лучше всего провести так, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание.

Василиса Володина не стала скрывать, что текущая неделя (с 17 по 23 октября) предваряет осенний коридор затмений, который, скорее всего, принесет очередные судьбоносные изменения. 

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Так, с 17 октября в силу вступила последняя «спокойная» неделя. Напомним, что коридор затмения включает в себя даты с 23 октября по 10 ноября. Только в середине следующего месяца всем удастся вздохнуть с облегчением.

Однако всю предшествующую этому периоду неделю стоит вести себя так, чтобы избежать лишнего внимания к своей персоне.

«Под ногами (в ближайшие дни с 17 по 23 октября) соединение Солнца с Венерой в Весах. Эта констелляция дает возможность оставаться невидимым и не терять при этом силу.

«Невидимость» сейчас усиливает и помогает. Если хотите успешно проживать эту неделю, лучше уйти с радаров (сожжение Венеры в ее собственном знаке), делать вид, что вы здесь ни при чем, что главный кто-то другой. Делегировать, не высовываться, посылать от себя кого-то другого. Не привлекать всеобщего внимания», — написала Володина в своем Telegram-канале.

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