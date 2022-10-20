Глоба назвала ближайший год, наступление которого принесет для России облегчение

Тамара Глоба не стала скрывать, что считает новый 2023 год «пустым». Первая его половина и вовсе выдастся проблемной и конфликтной. В целом этот период станет самым сложным в веренице последней тройки лет — 2021, 2022 и 2023.
Астролог советует поднабраться терпения и просто пережить это год, который будет отличаться переломными моментами.
Так когда же ждать послабления? Заметное облегчение наступит не раньше 2024 года. Вот что об этом периоде говорит Тамара Глоба.
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«Год, который будет 24-м, — вот тогда и придет облегчение. Это именно период утверждения финансового: и того, который касается вопросов урожая.
По большому счету, изменится абсолютно все. Изменится кардинально цивилизация, изменится экономика, изменится психология людей.
Люди, которые имели многое, они сейчас опять останутся без всего», — уточнила астролог.
По материалам TVcenter