Глоба назвала ближайший год, наступление которого принесет для России облегчение

Тамара Глоба не стала скрывать, что считает новый 2023 год «пустым». Первая его половина и вовсе выдастся проблемной и конфликтной. В целом этот период станет самым сложным в веренице последней тройки лет — 2021, 2022 и 2023.

Астролог советует поднабраться терпения и просто пережить это год, который будет отличаться переломными моментами.

Так когда же ждать послабления? Заметное облегчение наступит не раньше 2024 года. Вот что об этом периоде говорит Тамара Глоба.