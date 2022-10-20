Тамара Глоба дала прогноз, каким будет для россиян 2023 год

Тамара Глоба дала понять, что лето стало периодом относительного затишья. Однако конец уходящего 2022 года, вполне вероятно, будет конфликтным. Речь идет о ноябре, декабре и даже первой половине 2023 года.
Следующий год, который обещает стать самым сложным в последней тройке лет — 2021, 2022 и 2023, астролог назвала «пустым».
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Так, давая прогноз на будущее, Тамара Глоба уверена, что опальный 2023 год со всеми его переломами, важно просто перетерпеть. Ситуация более или менее выправиться только через 2-2,5 года.
По материалам TVcenter