Тамара Глоба дала прогноз, каким будет для россиян 2023 год

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог назвала следующий год «пустым».

Тамара Глоба дала понять, что лето стало периодом относительного затишья. Однако конец уходящего 2022 года, вполне вероятно, будет конфликтным. Речь идет о ноябре, декабре и даже первой половине 2023 года.

Следующий год, который обещает стать самым сложным в последней тройке лет — 2021, 2022 и 2023, астролог назвала «пустым».

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Так, давая прогноз на будущее, Тамара Глоба уверена, что опальный 2023 год со всеми его переломами, важно просто перетерпеть. Ситуация более или менее выправиться только через 2-2,5 года.

По материалам TVcenter

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