Тамара Глоба обозначила трех главных везунчиков ноября среди знаков зодиака

Тамара Глоба назвала трех везунчиков ноября среди знаков зодиака, чьи дела пойдут в гору. Им будет сопутствовать не только удача. Представители этого зодиакального круга могут рассчитывать на поддержку небесных светил.

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Удачу за хвост в ноябре поймают Близнецы. Для представителей воздушной стихии этот осенний месяц станет временем сюрпризов и неожиданных поворотов судьбы.

Близнецы продолжат идти вверх по карьерной лестнице. А частые командировки принесут полезные знакомства, которые упрочат позиции в глазах начальства.

Также Близнецы могут рассчитывать на новые предложения от партнеров по бизнесу, что увеличит прибыть и принесет финансовую независимость.

На долгожданное вознаграждение в ноябре могут надеяться и Раки. Однако астролог советует представителям этого зодиакального круга не терять связь с внешним миром, полностью погружаясь в себя.

А при условии усердной работы на протяжении всех предшествующих месяцев осенью финансовое положение Раков значительно улучшится.

Тамара Глоба советует избегать конфликтов, которые представителей знака не касаются. Дела будут идти в гору, а эмоциональный подъем позволит избежать осенней хандры.

На пике востребованности окажутся Львы. На работе представителей этого зодиакального круга ждут перемены. Это может быть и карьерный рост, и смена места работы с повышением в должности.

Так, ноябрь станет благоприятным периодом для того, чтобы с легкостью воплотить новые проекты в жизнь. Новые знакомые смогут стать для Львов единомышленниками, которые помогут достигнуть цели.

По материалам TVcenter