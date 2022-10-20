Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждут перемены по службе в окрябре

Тамара Глоба в свежем октябрьском прогнозе назвала знаки зодиака, которых ждут перемены по службе.
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Определенные метаморфозы на рабочем месте возможны у Раков. Причем вторая половина месяца важна для семейных представителей этого знака. Глоба советует проявить внимание к детям и любимым.
А в конце месяца могут возникнуть трудности в творческом процессе.
Радикальные перемены также могут коснуться и Дев, которые будут в октябре активно заниматься карьерой. Астролог уверена, что начальство будет присматриваться к представителям этого знака зодиака. Что одновременно окажет давление и подтолкнет к действиям.
Новая работа в октябре может появиться и у Козерогов, что кардинально изменит их жизнь, разбавив серые будни множеством поездок. Однако не все они будут удачными. Особую осторожность стоит проявить в конце октября, есть риск потерять друга.
По материалам Graziama