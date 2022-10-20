Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждут перемены по службе в окрябре

Тамара Глоба в свежем октябрьском прогнозе назвала знаки зодиака, которых ждут перемены по службе.

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Определенные метаморфозы на рабочем месте возможны у Раков. Причем вторая половина месяца важна для семейных представителей этого знака. Глоба советует проявить внимание к детям и любимым.

А в конце месяца могут возникнуть трудности в творческом процессе.