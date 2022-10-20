Тамара Глоба оставила тревожное предостережение пяти знакам зодиака на ноябрь

Тамара Глоба оставила тревожное предупреждение пяти знакам зодиака, которым стоит быть более чуткими к себе в ноябре.

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Так, ноябрь, как считает астролог, испытает на прочность Овнов, их можно сравнить с динамитом, который вот-вот взорвется.

Совет: Глоба рекомендует представителям этого зодиакального круга избегать споров и скандалов. Так как любой конфликт может обернуться затяжным противостоянием с начальством или с семьей.

При этом не стоит перегружать близких рабочими проблемами и срываться на них.

Особенно уставшими будут чувствовать себя в ноябре трудолюбивые Тельцы. Работа отнимает у них почти 24 часа в сутки, но при этом приносит наслаждение.

Совет: Глоба рекомендует проявить терпение, чтобы не «наломать дров».

Все проблемы Тельцов вскоре разрешатся, поэтому не стоит хандрить. Одиноким представителям этого знака стоит расширить круг своего общения и продолжить поиски второй половинки.

Девам, которые в ноябре с головой уйдут в работу, чтобы отвлечься от краткосрочных романов, стоит быть особенно предусмотрительными.

Совет: Глоба рекомендует не терять головы и действовать аккуратно.

Недоброжелатели могут сорвать планы Дев. Новые знакомые по работе могут оказаться предателями, желающими присвоить себе чужие заслуги.

Скорпионы в погоне за финансовым благополучием вымотаны до предела.

Совет: Глоба рекомендует не расслабляться и дать отпор недоброжелателям. Только так удастся избежать неприятностей в ноябре.

Самолюбование обернется для Водолеев в ноябре неприятными последствиями. Им придется поубавить эгоизм и обратиться за помощью к друзьям.

Совет: Глоба рекомендует повременить с серьезными переменами. Важно избегать сквозняков и переохлаждения.

По материалам TVcenter