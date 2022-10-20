Тамара Глоба оставила тревожное предостережение о финансах в октябре одному знаку зодиака

Тамара Глоба оставила тревожное предупреждение одному знаку зодиака, представители которого должны обратить внимание на финансовые аспекты. Так как в текущем месяце у них велика вероятность материальных проблем. О каком знаке зодиака идет речь?
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Свой совет Тамара Глоба адресовала Весам. Астролог считает, что представителям этого зодиакального круга не стоит пренебрегать делами, которые касаются материальной стороны. Возможны потери, крупные перемены и перестройки. Однако рядом с Весами окажутся любящие их люди.
Также стоит обходить стороной скандалы и сплетни, они будут касаться жилищных вопросов и авторитета.
По материалам Grazia