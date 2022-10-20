Абсолютный счастливчик! Тамара Глоба назвала всего один знак зодиака — баловня судьбы в октябре

Тамара Глоба дала октябрьский прогноз, назвав всего один знак зодиака - баловня судьбы, которому несказанно повезет.
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Представители этого зодиакального круга смогут рассчитывать на весомую поддержку небесных светил. Им будет везти во многих начинаниях.
Для представителей этого знака зодиака октябрь выдастся крайне активным. И речь идет о Близнецах.
Произойдут важные события, касающиеся личной жизни.
«Это период любви, внимания, активного отдыха и поездок, путешествия могут затронуть все события последующего периода. Это время переговоров, в интеллектуальной деятельности ждет удача», — подсказала Глоба.
По материалам Grazia