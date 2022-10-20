Абсолютный счастливчик! Тамара Глоба назвала всего один знак зодиака — баловня судьбы в ноябре

Тамара Глоба дала свежий прогноз на ноябрь, назвав всего один знак зодиака - баловня судьбы, которому несказанно повезет.

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Представители этого зодиакального круга смогут рассчитывать на весомую поддержку небесных светил. Им будет везти абсолютно во всех начинаниях, особенно в творчестве.

Несмотря на то что этот знак зодиака не будет лишен внимания, он ощутит тягу к одиночеству. При этом велика вероятность того, что представители этого зодиакального круга обеспечат себе полноценный отдых. Осень будет вдохновлять их на новые свершения.

В профессиональном плане все стабильно, что позволит немного отдышаться и перезагрузиться.

Так о каком же знаке зодиака идет речь? Это Рыбы.

«Пасмурный ноябрь станет периодом для того, чтобы перевести дыхание перед новыми поездками, знакомствами и путешествиями. Поклонники продолжат приглашать знак Воды на свидания и задаривать подарками. Семейных Рыб дома ожидает идиллия и гармония», — такое предсказание оставила Тамара Глоба.

По материалам TVcenter