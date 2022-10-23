Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым надо остаться дома 23 октября

В этот день следует быть осторожными с тем, что и кому вы говорите, считает биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Близнецы, всем известно, что вы иногда склонны приврать и приукрасить, особенно когда речь идет о вашей репутации. Вы делаете это без какого-либо злого умысла и часто вполне разумно, но это бывает чревато последствиями. Скорей всего, сегодня тайное станет явным, так что будьте готовы выстроить оборону от своих разоблачителей.
Раки (22 июня – 22 июля)
Раки, в отношениях с близкими назревал конфликт, ваша привычка копить обиды и уходить в себя приводит к тому, что в один момент вы можете взорваться от негодования и наломать дров. Так вот, сопротивляйтесь желанию наговорить лишнего кому-то из близких в этот день. Уже завтра вы сможете подобрать более мудрые слова для выражения своих чувств.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, вам также следует умерить свой эгоизм и не воспринимать все в штыки претензии в свой адрес. В словах ваших близких есть доля истины и не стоит их игнорировать.