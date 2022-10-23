Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым надо остаться дома 23 октября

В этот день следует быть осторожными с тем, что и кому вы говорите, считает биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы, всем известно, что вы иногда склонны приврать и приукрасить, особенно когда речь идет о вашей репутации. Вы делаете это без какого-либо злого умысла и часто вполне разумно, но это бывает чревато последствиями. Скорей всего, сегодня тайное станет явным, так что будьте готовы выстроить оборону от своих разоблачителей.