Каким знакам зодиака 22 октября повезет в любви

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в субботу, 22 октября, большую удачу, в особенности в вопросах любви и близких отношений, испытают на себе несколько знаков зодиака.
Овны (21 марта – 20 апреля)
Овны, выражение своих истинных чувств партнеру вдохнет новую жизнь в ваши сегодняшние отношения. Это освободит вас от лишних мыслей. Однако на первых порах это потребует от вас некоторой осторожности. В частности, не позволяйте излишне резким словам проникать в ваши отношения.
Раки (22 июня – 22 июля)
Раки, помните, что только честность и любовь могут сделать отношения долговечными. Сегодня вы можете обнаружить, что ваш романтический партнер сейчас больше всего нуждается в том, чтобы вы были рядом. Найдите время, чтобы выслушать его или ее и сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку. Постарайтесь сегодня также разрядить обстановку, чтобы привнести некоторое облегчение в стрессовую ситуацию.
Водолеи (21 января – 19 февраля)
Водолеи, романтическая встреча сегодня добавит остроты в вашу жизнь и поддержит вас в радостном настроении. Есть основания полагать, что вы будете наслаждаться обществом своего возлюбленного или объекта симпатии, занимаясь активным отдыхом. Это не только взбодрит вас, но и даст вам возможность лучше узнать и понять друг друга.