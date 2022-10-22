Каким знакам зодиака 22 октября повезет в любви

Раки (22 июня – 22 июля)

Раки, помните, что только честность и любовь могут сделать отношения долговечными. Сегодня вы можете обнаружить, что ваш романтический партнер сейчас больше всего нуждается в том, чтобы вы были рядом. Найдите время, чтобы выслушать его или ее и сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку. Постарайтесь сегодня также разрядить обстановку, чтобы привнести некоторое облегчение в стрессовую ситуацию.

Водолеи (21 января – 19 февраля)

Водолеи, романтическая встреча сегодня добавит остроты в вашу жизнь и поддержит вас в радостном настроении. Есть основания полагать, что вы будете наслаждаться обществом своего возлюбленного или объекта симпатии, занимаясь активным отдыхом. Это не только взбодрит вас, но и даст вам возможность лучше узнать и понять друг друга.