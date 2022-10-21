Каким знакам зодиака 21 октября повезет в деньгах

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова заявила, что в пятницу, 21 октября, некоторым знакам зодиака очень повезет в деньгах.

Тельцы (21 апреля – 20 мая)

Тельцы, финансовая прибыль, полученная в результате инвестиций, сделанных сегодня, скорее всего, принесет выгоду, намного превосходящую ваши ожидания. Если вы подумываете о расширении своего бизнеса, то сейчас самое время сделать этот шаг. Сделки с недвижимостью и инвестиции, сделанные с умом, могут принести долгосрочную выгоду.

Скорпионы (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы, сегодня вы можете получить неожиданный шикарный подарок, выйграть суд или даже получить наследство в виде недвижимости или драгоценностей. Что бы это не было, это станет для вас неожиданностью. Цените этот неожиданный подарок, так как он принесет вам финансовое облегчение, которого вы так долго искали.