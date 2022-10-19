Очень опасный период: астролог рассказала, чего нельзя делать до 23 октября

Елена Мун рассказала, что ждет россиян с 17 по 23 октября. Астролог заявила, что этот период будет очень опасным, и рассказала, чего не стоит делать, чтобы избежать травм и конфликтов.

Специалист посоветовала в напряженное время держать эмоции под контролем.