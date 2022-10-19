Очень опасный период: астролог рассказала, чего нельзя делать до 23 октября

Елена Мун рассказала, что ждет россиян с 17 по 23 октября. Астролог заявила, что этот период будет очень опасным, и рассказала, чего не стоит делать, чтобы избежать травм и конфликтов.
Специалист посоветовала в напряженное время держать эмоции под контролем.
«Любой разговор рискует закончится криками и негодованием. Будьте осторожны, не стоит провоцировать конфликт, избегайте острых тем в общении», — рассказала Елена порталу «А теперь внимание!».
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Также астролог отметила, что период до 23 октября является весьма травмоопасным. Она рекомендовала отложить занятия опасными видами спорта, быть осторожнее на дорогах, отказаться от посещения злачных мест и опасаться мошенников.
«Повышается риск ДТП, травм, ушибов, порезов. Техника, связь могут давать сбои», — поделилась Мун.