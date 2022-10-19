Василиса Володина дала подсказку, как финансово развернуться в «опальном» 2023 году

Рассчитывать на то, что все само собой падет к ногам и легко приплывет в руки в новом 2023 году, не приходится. Особенно если учитывать, что следующий год был назван самым сложным в тройке последних лет — 2021, 2022 и 2023-й.

При этом Василиса Володина уверена, что баловнями судьбы смогут стать те, кто определенно ощущает, в какую сторону дует ветер, и не боится проявить смекалку, находчивость, показав себя смельчаком. В фаворитах года окажутся те, кому и так нечего терять.

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Удачу за хвост в «опальном» 2023 году астролог советует ловить тем, кто готов проявить свою смелость, при условии, что им нечем рисковать. Володина не сомневается, что этим счастливчикам удастся завладеть финансовыми потоками, позаботившись о будущим благополучии, деньгах и накоплениях.