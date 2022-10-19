Тамара Глоба предрекла, кто сумеет «подняться» в новом 2023 году

Рассчитывать на то, что все само собой падет к ногам и легко приплывет в руки в новом 2023 году, не приходится. Особенно если учитывать, что следующий год был назван самым сложным в тройке последних лет — 2021, 2022 и 2023-й.

При этом Тамара Глоба уверена, что баловнями судьбы смогут стать те, кто определенно ощущает, в какую сторону дует ветер, и не боится проявить смекалку, находчивость.

«Мир полностью меняется, по большому счету изменится абсолютно все — цивилизация, экономика, психология. Люди, которые имели много, опять останутся без всего. А люди, которые не имели ничего, в какой-то нужный момент захватят в свои руки то, что будет новым: новые возможности, новые технологии, новые финансовые потоки, структуры на основе электронных систем», - пояснила Глоба.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец», Grazia

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