Василиса Володина предсказала, каким будет для России тревожный 2023 год

Василиса Володина дала свежий прогноз, описав, что ждет Россию в тревожном 2023 году. Так, астролог дала понять, что едва ли стоит ожидать того, что все дрязги так просто утрясутся.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сложный период начнется уже в конце 2022 года. Также текущий октябрь ознаменуется коридором затмения, который займет период с 23 октября по 10 ноября.

Володина уверен, что именно 2023 год будет самым тяжелым и богатым на события. Это самое изменчивое время.

Астролог дала понять, что сейчас небесная карта синхронизировалась с ключевыми историческими событиями прошлого. Таким образом, планеты находятся в соединении в Овне, когда в свое время началась Великая депрессия.

Василиса Володина полагает, что наступающий год станет для нашей страны одним из самых сложных, проблемных и тревожных. Астролог предполагает, что на фоне всего происходящего всем придется забыть об излишествах и роскоши.

По материалам sportkp.ru.