Только один знак: Глоба выделил главного счастливчика октября — ждет подарок судьбы

Несмотря на то, что октябрь в целом месяц тяжелый, что подтверждают даже звезды, есть среди всех знаков зодиака счастливчик, которому все ни по чем.

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Это Девы, которые почти до конца месяца будут чувствовать себя на волне и удивляться, как успех сопутствует им во всем. Об этом рассказал известный астролог Павел Глоба.

Девы неожиданно окажутся на гребне волны и начнут быстро взлетать по карьерной лестнице, добьются новых высот в бизнесе и на работе. И самое главное — они поймут, куда и как двигаться дальше, Вселенная покажет простой путь к светлому будущему. Важно не пропустить этот знак и поддаться его влиянию!

Девы однозначно придут к новому витку в своей жизни уже в ближайшие дни. А еще они смогут разгрузить свою голову от вороха проблем, который уже давно ощущали в себе.

Астрологи советуют в этот период Девам забыть старые обиды, именно они мешают двигаться им к успеху и процветанию.

Источник: rsute.ru.