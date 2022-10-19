Названы люди, которые первыми ощутят на себе коридор затмений

Астрологи считают, что коридор затмений влияет на психическое состояние людей. За неделю до явления усиливается бессонница, раздражительность, неспособность ясно мыслить, аварийность.

И первыми под воздействие попадают дети до шести лет, беременные женщины, практики, люди, чувствительные к тонкому миру.

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В это время астрологи советуют поменьше выходить из дома без надобности, заняться домом и уютом. Одним словом — ограничить общение с окружающим миром.

Новая волна затмений нас ждет с 25 октября по 8 ноября. Потом будет ослабление накала.