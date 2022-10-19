Предательство, негатив, отчаяние: Глоба назвал самый невезучий знак зодиака в этом месяце

Павел Глоба.

Павел Глоба. Фото: Global Look Press

Этим людям явно не позавидуешь, но астролог предложил защиту.

Павел Глоба предупредил, что октябрь в 2022 году будет самым тяжелым месяцем, испытанием почти для всех.

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Потом ситуация изменится, правда, пока не ясно в какую сторону, но ощущение выхода из тупика почувствуют многие.

Вместе с тем астролог выделил знак, которому не повезет в октябре максимально. За что бы он ни брался, все будет получатся из рук вон плохо. Речь идет об Овнах.

В это время у Овнов появится враг, которого они впустят в свою жизнь сами же. Высока вероятность серьезного конфликта на работе. И причины для него не нужно серьезной: рядом уже поджидает недруг, который ждет, когда Овен ошибется. Вот он чуть оступился, и доносчик, злодей и сплетник в одном лице тут же поворачивает ситуацию против него.

Чтобы немного обезопасить себя, Глоба предложил повязать вокруг запястья черную нить, которая обезвредит негатив злопыхателей.

Источник: Dailyhoro.ru.

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