Предательство, негатив, отчаяние: Глоба назвал самый невезучий знак зодиака в этом месяце

Павел Глоба предупредил, что октябрь в 2022 году будет самым тяжелым месяцем, испытанием почти для всех.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Потом ситуация изменится, правда, пока не ясно в какую сторону, но ощущение выхода из тупика почувствуют многие.

Вместе с тем астролог выделил знак, которому не повезет в октябре максимально. За что бы он ни брался, все будет получатся из рук вон плохо. Речь идет об Овнах.