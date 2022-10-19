Почему в древнем Вавилоне так боялись коридора затмений

Коридоры затмений случаются два раза в год. И с давних времен шаманы и астрологи особенно относятся к таким периодам. Ведь, по их мнению, это колоссальный энергетический импульс, который влияет на всю живую природу.

В древнем Вавилоне затмение называли катастрофой. И избежать ее можно было, только прибегнув к специальным защитным ритуалам.