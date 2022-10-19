Почему в древнем Вавилоне так боялись коридора затмений

Коридоры затмений случаются два раза в год. И с давних времен шаманы и астрологи особенно относятся к таким периодам. Ведь, по их мнению, это колоссальный энергетический импульс, который влияет на всю живую природу.
В древнем Вавилоне затмение называли катастрофой. И избежать ее можно было, только прибегнув к специальным защитным ритуалам.
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А вообще это обычное астрономическое явление, при котором Луна и Солнце перекрывают световой поток, визуально заслоняя его.