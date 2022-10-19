Уже весной: названа дата нового судьбоносного коридора затмений

Астрологи каждый день повторяют, что на нас надвигается опасный коридор затмений, в период которого люди часто принимают судьбоносные решения. И не всегда они безопасные.

Нас ждет непростое время с 25 октября по 8 ноября. И на фоне и так сложной мировой ситуации эксперты призывают стороны конфликта к переговорам.