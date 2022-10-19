Уже весной: названа дата нового судьбоносного коридора затмений

Астрологи каждый день повторяют, что на нас надвигается опасный коридор затмений, в период которого люди часто принимают судьбоносные решения. И не всегда они безопасные.
Нас ждет непростое время с 25 октября по 8 ноября. И на фоне и так сложной мировой ситуации эксперты призывают стороны конфликта к переговорам.
Но коридоры затмений случаются минимум два раза в год. То есть если этот мы все же переживем без глобальных потрясений, то новая опасная дата нас ждет уже весной — с 20 апреля по 5 мая.
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Это тоже будет эра Скорпиона, и, по мнению астрологов, также все будет непредсказуемо.