Уже в октябре! Володина назвала пиковую дату, которая запустит коридор затмения

Василиса Володина поделилась предупреждением относительно наступающего коридора затмения, и если раньше речь шла о 25 октябре, то сейчас картина немного сдвинулась. Так, отправной точкой можно назвать воскресенье, 23 октября. Именно эта дата «запустит» коридор затмения, став его отправной точкой.
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«Коридор затмений, к которому мы с вами уверенно движемся (напомню, что это время с 23 октября по 10 ноября), будет включать два затмения», — пишет в своем микроблоге Володина.
Таким образом, передышка наступит только после 10 ноября. До этого времени астролог советует отказаться от любого необдуманного риска и перемен, а также отложить все возможные выяснения отношений.