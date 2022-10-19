Уже в октябре! Володина назвала пиковую дату, которая запустит коридор затмения

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«Коридор затмений, к которому мы с вами уверенно движемся (напомню, что это время с 23 октября по 10 ноября), будет включать два затмения», — пишет в своем микроблоге Володина.

Таким образом, передышка наступит только после 10 ноября. До этого времени астролог советует отказаться от любого необдуманного риска и перемен, а также отложить все возможные выяснения отношений.