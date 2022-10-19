Василиса Володина огласила последний день «страшного» коридора затмения, который нужно пережить

Василиса Володина, как уже писал сайт Teleprogramma.pro, назвала точную дату, когда все смогут снова приступить к воплощению давно отложенных планов, вздохнув полной грудью после тревожного коридора затмения.

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Сложный период вступит в силу уже 23 октября. В это время стоит вести себя максимально осторожно. Астролог дала советы тем, кто готов прислушаться к звездным светилам.

Не рискуйте без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложите пока;

Выяснения отношений тоже отложите, если не припекло так, что терпеть уже невозможно;

Если хотите начать новую жизнь и готовы к тому, что она будет непредсказуемой, — дерзайте в районе 25 октября.

Отступит коридор затмения не раньше 10 ноября. Именно этот день ознаменуется долгожданным послаблением.