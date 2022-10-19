Володина дала совет, как вести себя в «жуткий» период коридора затмения

Василиса Володина объяснила, как нужно вести себя в «переменчивый» период коридора затмения. Особую чуткость к себе стоит проявить в период с 23 октября по 10 ноября. Именно в эти даты стоит ждать два затмения.

Астролог советует не забывать, что это время требует максимальной осторожности и внимания. Любой риск без необходимости лучше отмести. Так же, как и смелые поступки за гранью здравого смысла.

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Стоит воздержаться и от выяснения отношений. Идеальная дата для того, чтобы проститься с вредными привычками или даже с вредным человеком, — 8 ноября.