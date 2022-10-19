Защитит: Глоба сказал срочно завязать черную нить на запястье — для чего

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Однако самый большой перелом в судьбах людей и Земли в целом будет ощущаться с 23 октября, когда произойдет солнечное затмение. Это время будет крайне энергетическим, не почувствовать его на себе будет почти невозможно. И продолжится он вплоть до 8 ноября, когда случится лунное затмение.

В данный период люди могут натворить необдуманные дела, навредить себе и своим близким. Чтобы этого не произошло, известный астролог Павел Глоба рекомендовал сделать на себе защиту — повязать черную нить на запястье.

Источник: Dailyhoro.ru.