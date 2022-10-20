Два знака зодиака, которые могут сильно заболеть 20 октября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что четверг, 20 октября, нужно быть осторожными двум знакам зодиака. Есть шанс подкосить здоровье.

Львы ( 23 июля — 21 августа)

Львы, сегодня ваша стратегия на фронте здоровья – это расслабление. Не напрягайтесь сегодня и избегайте стресса любой ценой. Выспитесь и постарайтесь держать все напряжение в узде. Девы, вас это тоже касается, стресс не пойдет вам на пользу, поэтому постарайтесь отложить решение всех спорных вопросов на максимально возможный срок.