Володина предрекла важные события для России весной 2023 года - чего ждать

Василиса Володина назвала два переломных момента, которые станут для России определяющими. Первый важный цикл конец октября и начало ноября 2022 года. Также астролог уточнила, что новый 2023 год и вовсе можно назвать критически важным.

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«Пока про мягкость говорить не приходится. Мы попали в затяжной неприятный процесс», - добавила Володина.

Еще один серьезный пик стоит ждать весной 2023 года. Именно тогда будет ощутима вторая волна переломного периода. Но опасаться этого не стоит.

«Это время трансформации мира и людей. Все разрешится окончательно к 2025–2026 годам», - пояснила астролог.

По материалам «Вечерняя Москва»