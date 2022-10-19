Тамара Глоба назвала период, на который придется пик кризиса в 2023 году

Тамара Глоба предрекла кардинальную смену цивилизаций в 2023 году. Так, астролог уверена, что текущие события полностью изменят весь мир — причем к лучшему.

При этом новый год ознаменуется и сложностями, которые будут ощутимы уже в конце 2022-го. В свежем прогнозе Тамара Глоба озвучила период, на который придется пик кризиса. И это первая половина 2023 года.

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«События, которые касаются этого непростого периода, приведут впоследствии к желанию объединиться всем миром, как бы странно это сейчас ни звучало. Все захлопнулись в себе, и это продлится вплоть до 2024 года», — добавила астролог.

Важные изменения произойдут в 2026 году. Именно тогда ситуация в мире более или менее стабилизируется.

По материалам «Вечерняя Москва»