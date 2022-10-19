Глоба обозначил важные перемены для России в «провальном» 2023 году

Павел Глоба уверен, что 2023 год, который многие астрологи уже назвали «провальным», будет не таким уж и плохим для России. Так, эксперт дал понять, что положение страны основательно укрепится. И это, безусловно, позитивно скажется на всех внутренних процессах.

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При этом в мировом плане год действительно будет тяжелым. Ситуация значительно ухудшится в Европе. Для рядовых граждан это в первую очередь будет связано с экономическим положением.