Глоба обозначил важные перемены для России в 2023 году

Астрологический прогноз. Фото: Global Look Press

Астролог назвал позитивные аспекты на фоне общего мирового кризиса.

Павел Глоба уверен, что 2023 год, который многие астрологи уже назвали «провальным», будет не таким уж и плохим для России. 

«В этом же году (2023-м, - Прим. ред.) начнут стремительно меняться обстоятельства, определяющие международное положение страны (России). Оно основательно укрепится.

Ситуация в Европе в следующем году только ухудшится. Для рядовых граждан это будет связано с ухудшением экономического положения», - добавил Глоба.

Еще больше интересных о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Примечательно, что ранее Тамара Глоба дала понять, что 2023 год станет самым тяжелым в последней тройке лет — 2021, 2022 и 2023. Также астролог назвала главных баловней судьбы среди знаков зодиака, дав понять, что все трудности будут обходить их стороной.

По материалам «Вечерняя Москва»«Астрологический институт Павла Глобы»

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  