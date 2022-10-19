Глоба обозначил важные перемены для России в 2023 году

Павел Глоба уверен, что 2023 год, который многие астрологи уже назвали «провальным», будет не таким уж и плохим для России.

«В этом же году (2023-м, - Прим. ред.) начнут стремительно меняться обстоятельства, определяющие международное положение страны (России). Оно основательно укрепится. Ситуация в Европе в следующем году только ухудшится. Для рядовых граждан это будет связано с ухудшением экономического положения», - добавил Глоба.

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