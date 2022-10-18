Когда все закончится: Василиса Володина назвала точную дату, после которой можно будет выдохнуть

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале четко обозначила сроки надвигающегося сложного периода. Начнется он уже в ближайшее воскресенье.
«Пару слов про коридор затмений, к которому мы с вами уверенно движемся (напомню, что это время с 23 октября по 10 ноября, которое будет включать два затмения). Буду краткой, но конкретной», — написала Василиса Володина.
Астролог дала ряд рекомендаций, которые могут мягко и с наименьшими потерями пройти этот сложный период, который окончится в четверг, 10 ноября.
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«1. Это время требует осторожности и внимания. Не рискуйте без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложите пока. 2. Выяснения отношений тоже отложите, если не припекло так, что терпеть уже невозможно. 3. Если хотите начать новую жизнь и готовы к тому, что она будет непредсказумой — дерзайте в районе 25 октября. 4. Если хотите начать новую жизнь, но не готовы к тому, что поток судьбы понесет вас на свое усмотрение — см. пункт 1. 5. Если хотите проститься с вредной привычкой или вредным человеком, сделайте все для этого в районе 8 ноября. 6. Если хотите высказать негодование и проучить нахалов, см. пункт 2», — дала расклад Василиса Володина.