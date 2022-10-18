Когда все закончится: Василиса Володина назвала точную дату, после которой можно будет выдохнуть

«1. Это время требует осторожности и внимания. Не рискуйте без необходимости. Все смелые поступки за гранью здравого смысла отложите пока. 2. Выяснения отношений тоже отложите, если не припекло так, что терпеть уже невозможно. 3. Если хотите начать новую жизнь и готовы к тому, что она будет непредсказумой — дерзайте в районе 25 октября. 4. Если хотите начать новую жизнь, но не готовы к тому, что поток судьбы понесет вас на свое усмотрение — см. пункт 1. 5. Если хотите проститься с вредной привычкой или вредным человеком, сделайте все для этого в районе 8 ноября. 6. Если хотите высказать негодование и проучить нахалов, см. пункт 2», — дала расклад Василиса Володина.