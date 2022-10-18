Коснется рожденных в определенные даты: Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым придется тяжело

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале напомнила о том, что совсем скоро грядет сложный период, так называемый коридор затмений. Он продлится с 23 октября по 10 ноября.

По словам Василисы Володиной, в этот период нужно быть особенно осторожными. Нельзя рисковать, а принятие важных решений лучше отложить на другой период.

Правда, обещанные сложности коснутся не всех, а только рожденных в определенные даты.

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