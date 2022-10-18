Коснется рожденных в определенные даты: Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым придется тяжело

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале напомнила о том, что совсем скоро грядет сложный период, так называемый коридор затмений. Он продлится с 23 октября по 10 ноября.
По словам Василисы Володиной, в этот период нужно быть особенно осторожными. Нельзя рисковать, а принятие важных решений лучше отложить на другой период.
Правда, обещанные сложности коснутся не всех, а только рожденных в определенные даты.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Конечно, затмения могут нести и хорошее. И, конечно, волноваться нужно не всем. А вот тем, у кого затмения задевают напряженно светила или Марс, нужна особенная собранность и выдержка. Это Тельцы и Скорпионы, в первую очередь. А во вторую, как минимум те, кто родились в любом году: 22–24 января, 04–07 февраля, 21–24 апреля, 05–09 мая, 24–27 июля, 07–11 августа, 24–28 октября, 07–11 ноября. Но полный список гораздо больше», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.