Каким знакам зодиака надо остаться дома 19 октября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в среду, 19 октября, повезет тем, кто работает из дома, так как в людных местах сегодня атмосфера не самая благоприятная.
Девы (22 августа — 23 сентября)
Девы, не стоит лезть в бутылку и докапываться до каждого многозначительного слова, услышанного на рабочем месте или даже в дружеской компании. Пассивная агрессия и высокомерие в ваш адрес – лишь проявления зависти к вашим успехам, так что примите это как комплимент.
Козероги (23 декабря — 20 января)
Козероги, можно только посочувствовать вашему негодованию от количества негатива, которое готовит вам этот день. От хамства на улице до откровенного пренебрежения со стороны начальства – с чем бы вы не столкнулись, сохраняйте спокойствие и повторяйте себе, что это всего лишь неудачный день и уже завтра все наладится.