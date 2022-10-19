Каким знакам зодиака надо остаться дома 19 октября

Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова считает, что в среду, 19 октября, повезет тем, кто работает из дома, так как в людных местах сегодня атмосфера не самая благоприятная.

Девы (22 августа — 23 сентября)

Девы, не стоит лезть в бутылку и докапываться до каждого многозначительного слова, услышанного на рабочем месте или даже в дружеской компании. Пассивная агрессия и высокомерие в ваш адрес – лишь проявления зависти к вашим успехам, так что примите это как комплимент.