Василиса Володина: «Лунные затмения могут все перетряхнуть и направить не по тому руслу!»

В ночь на 17 октября над Москвой взошла необычная Луна - огромная и кроваво-красная. Что это означает? Некоторые граждане увидели в этом явлении нечто мистическое и зловещее. Тeleprogramma.pro узнала у астролога Василисы Володиной, что обещают нам происходящие в космосе изменения.

- Это в самом деле зловещее предзнаменование – такая необычная кроваво-красная Луна на небе?

- На самом деле, это просто такое метеорологическое явление, вызванное определенными условиями видимости. Мы приближаемся сейчас к затмениям. Таким образом расположены орбиты Земли и Луны вокруг эклиптики – друг напротив друга – что Луна может быть видна именно так.

Что такое лунное затмение? Это момент, когда тень от Земли наползает на Луну и затемняет ее. Но иногда, при некоторых условиях, бывает вот такая «кровавая» Луна.

Вот у нас 8 ноября будет лунное затмение, и этот факт заслуживает особого внимания астрологов. А на подходе к лунным затмениям, за несколько недель, условия видимости наблюдения полного диска Луны вот так выглядят, создавая иллюзию «кровавости». Поэтому ничего такого страшного в этом искать не надо.

- Относительно даты восьмое ноября, которую все чаще называют люди, связанные с экстрасенсорикой, - что вы можете сказать?

