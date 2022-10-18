Василиса Володина: «Лунные затмения могут все перетряхнуть и направить не по тому руслу!»

В ночь на 17 октября над Москвой взошла необычная Луна - огромная и кроваво-красная. Что это означает? Некоторые граждане увидели в этом явлении нечто мистическое и зловещее. Тeleprogramma.pro узнала у астролога Василисы Володиной, что обещают нам происходящие в космосе изменения.
- Это в самом деле зловещее предзнаменование – такая необычная кроваво-красная Луна на небе?
- На самом деле, это просто такое метеорологическое явление, вызванное определенными условиями видимости. Мы приближаемся сейчас к затмениям. Таким образом расположены орбиты Земли и Луны вокруг эклиптики – друг напротив друга – что Луна может быть видна именно так.
Что такое лунное затмение? Это момент, когда тень от Земли наползает на Луну и затемняет ее. Но иногда, при некоторых условиях, бывает вот такая «кровавая» Луна.
Вот у нас 8 ноября будет лунное затмение, и этот факт заслуживает особого внимания астрологов. А на подходе к лунным затмениям, за несколько недель, условия видимости наблюдения полного диска Луны вот так выглядят, создавая иллюзию «кровавости». Поэтому ничего такого страшного в этом искать не надо.
- Относительно даты восьмое ноября, которую все чаще называют люди, связанные с экстрасенсорикой, - что вы можете сказать?
Фото: Global Look Press
- Невозможно точной датой описывать глобальный процесс. Можно говорить о том, что конец октября – начало ноября – это очередной сезон затмений. Это один из ключевых моментов, после которого принятые политические решения будут формировать повестку уже по-другому.
То есть в такой момент может, к сожалению, произойти эскалация конфликта, - а могут быть достигнуты какие-то договоренности. От того, что произойдет в эти две недели – зависит, как мы с вами доживем дальше, до весны. Весной будет еще одна такая важная точка, развилка.
- То есть сейчас нам остается только ждать – и посылать положительные энергетические лучи в Космос?
- Ну, этого недостаточно, я вам честно скажу. Я человек рациональный. Астрология – не про магические влияния, а про циклы и закономерности событий. Посылай, не посылай «лучи добра» – это не очень-то действует.
Думаю, что людям сейчас стоит учитывать другое. Сезон затмений – это время, требующее от всех осторожности и внимания. Сейчас возможны большие изменения. Казалось бы, ничего плохого в этом нет. Но затмения часто порождают события, плохо контролируемые. Естественно, глобальные изменения, которые мы не можем контролировать, воспринимаются человеком не очень хорошо.
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Хочется все-таки управлять событиями своей жизни. И поэтому затмения – это всегда момент тревожный. Они могут сильно все перетряхнуть и направить не по тому руслу, по которому мы хотели бы. Поэтому большие начинания – такие, как покупку квартиры, начало бизнеса, - в это время лучше не планировать.