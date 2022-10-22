Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября для всех знаков зодиака

Овен

Овнов на этой неделе поджидают две опасности. Первая – может ухудшиться финансовое положение. Вторая – опрометчивый поступок или поспешное решение. Так что постарайтесь «подстелить соломки» – примите меры по предотвращению обеих проблем и неделя у вас будет очень даже хорошая и продуктивная.

Телец

Продолжающийся период спада пока не дает заметных поводов для радости. В личной жизни вы испытаете чувство, что «играете в одни ворота». Да и собственные эмоции толкают вас к неверным действиям. Однако те, кто предпочитает концентрироваться на хорошем, непременно заметят стабильность в работе и финансовой сфере, что уже само по себе весьма ценно.

Близнецы

Близнецов ждет ровная неделя, может, на вкус Близнецов и скучноватая, зато без падений и провалов. Конец недели принесет перемены. И если вы сами себе все не испортите, перемены будут благие. Важное предостережение – не дайте себя втянуть в авантюру, именно сомнительные дела в первую очередь попадают под определение «все испортить».

Рак

Ракам следует придерживаться линии прошлой недели: не поддаваться эмоциям и не реагировать на провокации. Да, вас могут настичь проблемы в отношениях, но в большинстве случаев с второстепенными для вас людьми. Это вполне можно пережить, согласитесь? К тому же это не продлится вечно. Улыбнитесь, впереди много хорошего!

Лев

Колесо Фортуны, наконец-то, прикатило Львам позитивные перемены в жизни. Период застоя завершается, вас могут захватить новые перспективные идеи. Из сложностей – есть вероятность бурного расставания, если ваши отношения и без того были поверхностными и непрочными. Стабильные отношения чаша сия минует.

Дева

Прошедшее воскресенье, принесшее многим Девам перемены к худшему, передает эстафету этой неделе. Под ударом находится в первую очередь финансовая сфера. В ваших силах как ухудшить ситуацию еще больше, так и не дать ей покатиться под откос. Осторожность, здравомыслие, тщательный анализ и взвешенные решения, – вот ваш путеводитель по этой неделе.

Весы

Дела у Весов идут не самым лучшим образом. На волне ощущения, что все летит в тартарары, не пытайтесь угождать окружающим – вы не золотой червонец и не обязаны всем нравиться. Ваша задача – по возможности начать исправлять ошибки, допущенные ранее, и не совершать новые.

Стрелец

И в работе, и в отношениях, и в бизнесе, если он у вас есть, все идет как попало. Но что Стрельцы умеют – так это не унывать и двигаться вперед, даже если весь мир против. Этот прямо-таки волшебный настрой позволит вам выйти из этой ситуации, не особо «замочив перья». К тому же с деньгами все в порядке, и вы этому с полным правом радуетесь.

Козерог

Козероги на этой неделе могут быть мрачными и злыми. И горе тому, кто окажется у вас на пути и ненароком попадет под раздачу. Постарайтесь не обижать людей почем зря, вам с ними потом еще общаться, а с кем-то и жить под одной крышей. Тем более что в общем и целом неделя неплоха, просто вы слишком заняты мрачными мыслями, чтобы это заметить.

Водолей

Водолеев может бросать из крайности в крайность: от «не надо трогать то, что и так работает» до «давайте все сломаем и на руинах построим новый мир». Держите себя в руках и не принимайте импульсивных решений. Дайте себе время на размышления и используйте одно из лучших ваших качеств – умение увидеть ситуацию с разных сторон.

Рыбы

Мечтательным Рыбам на этой неделе нужно твердо стоять ногами на земле. Ситуация складывается не самая приятная и в любви, и в финансах. Не позволяйте иллюзиям унести вас в мир фантазий, следуйте логике, действуйте рационально. Это убережет вас от негативных последствий в этих сферах и поможет добиться результатов в работе или бизнесе.