Володина назвала дату наивысшего накала в 2022 году и его окончание

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Если выстоим, то все будет дальше хорошо.

Бывший главный астролог Первого канала Василиса Володина поделилась в соцсетях громким сообщением о самом сложном периоде 2022 года, и о его окончании.

«С 25 октября случится солнечное затмение в Скорпионе, которое еще раз поставит нас в крайне сложную ситуацию. Если выстоите в этот период, то все дальше будет спокойно», - говорится в посте.

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Согласно сообщению, наивысший накал завершится Лунным затмением 8 ноября.

«Звезды говорят о том, что именно в этот период надо проявлять максимально силу духа и стойкость», - добавила астролог.

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