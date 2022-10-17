Володина назвала дату наивысшего накала в 2022 году и его окончание

Бывший главный астролог Первого канала Василиса Володина поделилась в соцсетях громким сообщением о самом сложном периоде 2022 года, и о его окончании.

«С 25 октября случится солнечное затмение в Скорпионе, которое еще раз поставит нас в крайне сложную ситуацию. Если выстоите в этот период, то все дальше будет спокойно», - говорится в посте.

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Согласно сообщению, наивысший накал завершится Лунным затмением 8 ноября.