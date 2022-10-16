Василиса Володина назвала знаки зодиака, которые легче других переживут надвигающиеся сложные времена

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале поделилась своим прогнозом на предстоящую неделю.
По мнению астролога, она будет непростой, ведь впереди - коридор затмений и судьбоносные изменения.
«Наступающая неделя предваряет коридор затмений, который, вероятно, принесет нам очередные судьбоносные изменения. Это одна из точек выбора будущего – камень, на котором выбито, «Направо пойдешь… Налево пойдешь…». Но, как и в сказке, все варианты выбора выглядят сложными», - считает Василиса Володина.
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Вместе с тем Василиса Володина назвала знаки зодиака, которые легко переживут грядущие времена.
«Проще всех сейчас Весам, Близнецам, Овнам. Некоторое облегчение ждет Тельцов, Скорпионов, а к концу недели - Водолеев и Дев. Козерогам сложно, Львам - тоже, но они способны контролировать ситуацию. Ракам волнительно. Рыбы испытают больше спокойствия. Стрельцы - как обычно», - добавила Василиса Володина.