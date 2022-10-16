«Усиливает и помогает»: астролог Василиса Володина предсказала окончание сложного периода

«Если хотите успешно проживать эту неделю, лучше уйти с радаров (сожжение Венеры в ее собственном знаке), делать вид, что вы здесь ни при чем, что главный кто-то другой. Делегировать, не высовываться, посылать от себя кого-то другого. Не привлекать всеобщего внимания, а сделать вид, что его достоин кто-то другой, а вы просто «прицепом». Это как нобелевскому лауреату взять в соавторство неизвестного студента и поставить его фамилию на обложке книги первой. «Не подумайте, что я здесь главный». Именно так все и подумают. А если студента вообще вычеркнуть из соавторов, можно нажить обвинения в свой адрес. Прячьтесь правильно – вот главный совет недели», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.