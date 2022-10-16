«Варианты выбора выглядят сложными»: Василиса Володина уверена, что ближайшие дни принесут судьбоносные изменения

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз на ближайшую неделю - с 17 по 23 октября.

По ее мнению, грядущие семь дней ознаменуются важными и даже судьбоносными событиями.

«На фоне происходящих глобальных событий сложно говорить о малозначительной текучке. Наступающая неделя предваряет коридор затмений, который, вероятно, принесет нам очередные судьбоносные изменения. Это одна из точек выбора будущего – камень, на котором выбито, «Направо пойдешь… Налево пойдешь…». Но, как и в сказке, все варианты выбора выглядят сложными. Да и решения, куда повернуть, принимаем не мы с вами. Мы просто нервно топчемся в преддверии этой развилки и разглядываем, что там болтается под ногами», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.