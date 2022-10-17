Для двух знаков зодиака 17 октября будет ужасным днем

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, в это время возможны ссоры из-за какого-то семейного имущества. Постарайтесь избегать обсуждений, касающихся унаследованного имущества или других семейных владений, так как неприятный спор назревает. Сейчас полюбовное решение не покажется вам удовлетворительным, поэтому более разумным вариантом будет отложить обсуждение на потом. Постарайтесь не позволять мелким вопросам вставать между вами и членами вашей семьи.

Козероги (22 декабря – 20 января)

Козероги, скорее всего, сейчас ваша работа кажется вам однообразной. В последнее время вы, возможно, боролись со скукой и разочарованиями, связанными с деловой сферой. Изучите варианты карьерного роста, чтобы оценить все плюсы и минусы вашей нынешней должности. Однако не принимайте скуку за нечто большее, чем она есть на самом деле. В некоторые дни неизбежно, что ваша работа будет казаться вам немного однообразной.