«Шансы возвращаются»: Володина дала денежный прогноз для каждого знака зодиака

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Астролог обратилась к представителям созвездий со своими опасениями.

Главный астролог Первого канала Василиса Володина дала финансовый прогноз для каждого знака зодиака на ближайшее время. По ее мнению, сейчас то самое время, когда возвращаются те шансы, которые были упущены с декабря 2021 года по май 2022.⠀

♈️ ОВЕН

Время остановиться, заглянуть в себя и разобраться со своими истинными потребностями.

♉️ ТЕЛЕЦ

Обратитесь за помощью к друзьям. Повышайте цены/требуйте прибавки к зарплате.

♊️ БЛИЗНЕЦЫ

Карьерные шансы рядом. Успейте схватить возможность нового карьерного шага.

♋️ РАК

Повышайте уровень знаний, расширяйте кругозор. Отправляйтесь в далекую поездку.

♌️ ЛЕВ

Есть шанс получить финансовую помощь со стороны, кредит, заем или просто нетрудовой доход в хорошем смысле слова.

♍️ ДЕВА

Улучшайте отношения с любимым человеком, латайте старые сердечные раны.

♎️ ВЕСЫ

Используйте прилив рабочего энтузиазма. Берите в руки бразды правления новым коллективом.

♏️ СКОРПИОН

Вы на особенном положении, руководствуйтесь прогнозом на октябрь.

♏️ СТРЕЛЕЦ

Вылизывайте семейное гнездышко или купите новое на выгодных условиях. Доделывайте ремонт, ищите удачные покупки для дома. Прислушивайтесь к родителям.

♒️ ВОДОЛЕЙ

Зарабатывайте деньги, а не тратьте. Ловите финансовый поток, но объявите транжирству бой.

♓️ РЫБЫ

Предъявите свои таланты миру – привлекаем внимание, а еще стоит поработать над имиджем, зарекомендовать себя профессионалом, подтолкнуть к развитию свои соцсети (из тех, что работают). Выступить на конференции, открыться, довериться, проявиться…

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