Тамара Глоба назвала ближайший год, который принесет колоссальные изменения

Тамара Глоба предрекла цивилизованному миру вступление в самый тяжелый год, им станет 2023-й. На фоне 2021-го и уходящего 2022-го он запомнится сложнейшим периодом. Когда же ожидать позитивных изменений?

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Тамара Глоба дала понять, что уповать на 2024 и 2025 год не приходиться. Ситуация стабилизируется не раньше чем через 2–2,5 года. Так, колоссальные изменения произойдут в 2026 году. Все события будут происходить на позитивном фоне.

Астролог также заключила, что сегодняшние события в будущем дадут шанс на объединение народов, как бы фантастично это ни звучало.

По материалам 2023god.com.